El rapero y exesposo de Cardi B, Offset, es dado de alta del hospital tras un tiroteo en la Florida

LOS ANGELES, CALIFORNIA - FEBRUARY 05: (FOR EDITORIAL USE ONLY) Offset and Cardi B attend the 65th GRAMMY Awards at Crypto.com Arena on February 05, 2023 in Los Angeles, California. (Photo by Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic) / Axelle/Bauer-Griffin

El rapero estadounidense Offset ha sido dado de alta del hospital tras una balacera en Hollywood, Florida.

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En un comunicado escrito a mano y compartido en redes sociales, el rapero de la agrupación Migos agradeció a todos los que le han demostrado su cariño en los últimos días.

“Estoy enfocado en mi familia, mi recuperación y volver a la música… consciente de que la vida se compone de pequeñas victorias y grandes derrotas… La vida es una apuesta y sigo jugando para ganar".

El exesposo de la rapera Cardi B recibió un disparo cerca del Seminole Hard Rock Hotel & Casino en Florida, el lunes.

Fue hospitalizado y un portavoz del Departamento de Policía de Seminole confirmó que dos personas habían sido detenidas y que la investigación seguía en curso.

Esa misma noche, el rapero Lil Tjay fue arrestado en relación con el tiroteo e ingresó en la cárcel del condado de Broward acusado de alteración del orden público, con una fianza de 500 dólares.

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Lil Tjay fue puesto en libertad al día siguiente y, al salir del edificio, se refirió a Offset como un “soplón”.