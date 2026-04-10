La Unidad de Búsqueda recupera 54 cuerpos en cementerio de Puerto Asís, Putumayo

La Unidad de Búsqueda de personas dadas por Desaparecidas culminó la tercera fase de intervención humanitaria y extrajudicial en el cementerio Jardines de Paz, en el municipio de Puerto Asís, Putumayo.

En esta fase fueron recuperados 54 cuerpos, de personas desaparecidas en hechos de conflicto armado. Estos resultados se suman a las fases anteriores, en las que fueron recuperados otros 52 cuerpos.

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Según la entidad, está fase estuvo enfocada en la recuperación de cuerpos ubicados en el muro perimetral del cementerio, que se encuentra en riesgo de colapso debido a la emergencia climática del año 2023.

Asimismo, el equipo territorial adelantó un ejercicio de arqueología documental, mediante la revisión de registros de inhumación, actas y necropsias para encontrar información que permita su identificación.

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“Hemos logrado el objetivo de intervenir todos los sitios de interés forense para la Unidad de Búsqueda, ubicados en el muro perimetral. El siguiente paso es trasladar estos cuerpos, a los que ya se les realizó una toma anticipada de muestras al nuevo Parque Cementerio. Paralelamente, continuaremos con su identificación y daremos continuidad a la investigación en el cementerio”, explicó Caren Cortés, investigadora humanitaria integral de la Unidad de Búsqueda en Putumayo.

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“Hemos venido haciendo un trabajo de contexto de la desaparición y de los posibles cuerpos que podían estar aquí, con firmantes del territorio que hicieron parte de lo que ocurrió en esta región. Sabíamos que había un gran número de cuerpos que podrían estar inhumados como no identificados o no reclamados y trabajamos con familias que creen que sus hijos podrían estar acá y por eso es tan importante este proceso, para que puedan regresar al seno de su hogar”, expresó Shirley Méndez, firmante de paz e integrante de la Corporación Humanitaria Reencuentros.

La tercera fase contó con el apoyo de la Alcaldía Municipal, la Corporación Humanitaria de Reencuentros, firmantes de paz y la comunidad, que han aportado información y solicitudes de búsqueda.