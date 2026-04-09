La cantautora y actriz española Aitana anuncia concierto en Colombia con su ‘Cuarto Azul World Tour’
Este jueves, la cantautora y actriz española Aitana anunció su concierto en Colombia para el 16 de octubre en el Movistar Arena de Bogotá.
Aitana se dio a conocer por primera vez en 2017, al quedar en segundo lugar en la nueva edición del concurso de talentos televisivo español ‘Operación Triunfo’.
En 2025, lanzó su cuarto álbum de estudio ‘Cuarto azul’, que recibió una nominación a ‘Mejor álbum pop contemporáneo’ y un premio a ‘Mejor diseño de empaque’ en los Premios Grammy Latinos.
Cinco canciones de la “Princesa española del pop” han conquistado el número uno en su país natal: “Lo Malo”, “Teléfono”, “Vas a Quedarte”, “Gran Vía” y “Mon Amour”.
También ha recibido una nominación al premio Grammy Latino a ‘Mejor Artista Revelación’ y ha sido jurado en la sexta temporada de La Voz Kids España en 2021, y entrenadora en las temporadas siete y ocho en 2022 y 2023.