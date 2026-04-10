Juzgan en Suecia a un hombre acusado de prostituir a su esposa con 120 individuos

El acusado, un supuesto exmiembro de la banda de moteros Hell’s Angels de 62 años, niega las acusaciones. Fue detenido en octubre después de que su esposa lo denunciara a la policía en el norte del país.

Se sospecha que ganó dinero durante años gracias a la presión que ejercía sobre la mujer “para que realizara actos sexuales”, según el escrito de acusación.

Está acusado de haber publicado anuncios en línea, organizado encuentros y de haber vigilado y coaccionado a su pareja para que mantuviera relaciones sexuales que luego divulgaba en internet para captar más clientes.

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La fiscal calificó estos hechos de “explotación despiadada”.

En virtud de la ley sueca sobre prostitución, vender servicios sexuales no es ilegal, pero sí pagar por ellos o facilitar su oferta.

El hombre fue señalado además de proxenetismo agravado, de ocho violaciones, cuatro intentos de violación y cuatro agresiones.

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Entre estas figuran un incidente entre su esposa y un cliente, así como varios episodios en los que la mujer se vio obligada a realizar actos sexuales consigo misma en unos videos publicados en internet.

•⁠ ⁠“Ciertos límites”

La fiscal Ida Annerstedt declaró a la AFP que la mujer, que estaría en situación de vulnerabilidad, había “aceptado en cierta medida prostituirse”.

Pero, en cualquier caso, se opuso a que sus servicios sexuales fueran vendidos a determinadas personas o en determinadas circunstancias.

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“Ella había fijado ciertos límites. Cuando él no los respetó, cuando él la pisoteó después de que ella dijera ‘no’, son situaciones que hacen que sea acusado de intento de violación o de violación”, explicó la fiscal.

La funcionaria agregó que cerca de 120 personas son sospechosas de haber comprado servicios sexuales, de las cuales 26 fueron inculpadas, según los medios suecos.

El proceso que empieza este viernes comenzará abordando los cargos contra el esposo. Otros acusados comparecerán en fechas posteriores.

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Los hechos habrían ocurrido entre el 11 de agosto de 2022 y el 21 de octubre de 2025.

Martina Michaelsdotter, la abogada del procesado, dijo a la AFP que su cliente rechaza esas acusaciones.

“Admite haber participado, en cierta medida, en lo que es en realidad la actividad de la denunciante”, declaró la letrada, que precisó que su cliente insiste en que él “no había facilitado eso” y en que no hubo ni presión ni violencia.

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“Él aportó su ayuda para cuestiones técnicas y administrativas”, afirmó Michaelsdotter.

El caso generó gran conmoción en Suecia y hubo quien lo comparó con el de Dominique Pelicot, condenado en diciembre de 2024 en Francia a 20 años de cárcel por haber drogado a su esposa, Gisèle, para violarla y dejar que decenas de desconocidos también lo hicieran entre 2011 y 2020.

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