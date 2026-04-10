Hospital Regional Valle de Tenza suspenderá servicios a afiliados de Proteger EPS

Medida afecta a 5.000 de usuarios de la región mientras se espera nueva mesa de negociación con Proteger EPS

Valle de Tenza

El Hospital Regional Valle de Tenza anunció la suspensión parcial, temporal y condicionada de los servicios de salud electivos y programados para los afiliados de Proteger EPS (antes Cajacopi EPS S.A.S.), a partir del 17 de abril de 2026, como consecuencia del incumplimiento en los compromisos financieros por parte de la entidad.

El gerente del Hospital, Edwin Ulloa, explicó que la decisión también obedece al alto nivel de cartera acumulada por parte de la EPS, la cual asciende a cerca de 1.780 millones de pesos, suma que ha sido objeto de acuerdos de pago que no se han cumplido en los tiempos ni condiciones pactadas, generando afectaciones en el flujo financiero de la institución.

Ulloa explicó que la medida responde a la falta de flujo de recursos por parte de la EPS, lo que ha afectado la operación del centro asistencial. “Esto se genera por el incumplimiento que ha tenido la EPS en sus obligaciones financieras con el hospital”, indicó el directivo.

De acuerdo con la institución, los servicios que dejarán de prestarse incluyen consulta externa, cirugías programadas, medicina especializada y otros procedimientos ambulatorios, situación que impactará a cerca de 5.000 a 6.000 usuarios de la región.

No obstante, el hospital recalcó que la atención de urgencias no se verá afectada. “Garantizamos la atención de urgencias, las urgencias vitales, la estabilización de pacientes y las remisiones; estos servicios continuarán prestándose sin interrupción”, precisó Ulloa.

El gerente agregó que se mantiene la expectativa de una nueva mesa de trabajo con la EPS para buscar soluciones. “Estamos a la espera de un acuerdo de pago que sea realmente viable y que permita normalizar la prestación de los servicios”, puntualizó.