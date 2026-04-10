“Fuimos humilladas”: víctimas rechazan levantamiento de sesión del Congreso por falta de quórum

Este jueves se desató una polémica luego de que el Congreso de la República levantara la sesión conjunta de conmemoración del Día Nacional de las Víctimas del Conflicto Armado en Colombia por falta de quórum, lo que generó rechazo.

En esa línea, en 6AM W habló Deisy Dorelly Guanaro Chavita, víctima del conflicto armado y una de las asistentes a esa sesión del Congreso, y se refirió al respecto.

“Es muy lamentable, de verdad, que el Día de la Conmemoración de las Víctimas y la Solidaridad, hayamos sido totalmente humilladas 10 millones de víctimas en este país”, aseguró Guanaro en su primera intervención.

Para ella, “es inadmisible” que tengan un año esperando el Día de las Víctimas para que puedan ser escuchadas teniendo la oportunidad de contar sus historias, y “que lo que hayan hecho estos congresistas y los representantes a la Cámara” es no asistir a la sesión del Congreso.

“ Por falta de asistencia tuvieron que levantar la sesión del Día de las Víctimas y para mí fue muy doloroso. Yo tuve la oportunidad de intervenir, por supuesto, fui una de las primeras, pero las víctimas que venían de territorios como Nariño, el Casanare, Arauca, son víctimas que venían con la esperanza de ser escuchadas y tuvieron que devolverse con lágrimas en sus ojos porque no pudieron hablar por falta de la asistencia de los señores llamados padres de la patria, que lo único que hicieron fue burlarse de las víctimas. Eso es algo tan indignante para nosotros, las víctimas en Colombia”, concluyó.

Escuche la entrevista completa a continuación.

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