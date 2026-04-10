Fecha, hora y contra quién es el partido de la Selección Colombia en la Liga de Naciones Femenina

La Selección Colombia Femenina se prepara para afrontar un nuevo reto en la Liga de Naciones Femenina, en lo que será su segunda presentación dentro del certamen. El equipo dirigido por Ángelo Marsiglia, llega con la necesidad de sumar puntos, luego de haber caído en su debut por la mínima diferencia (1-0) ante Estados Unidos el pasado 7 de febrero en territorio estadounidense.

A pesar de la derrota, el compromiso ante una de las selecciones más fuertes del mundo dejó sensaciones que pueden ser importantes de cara a lo que viene, especialmente en cuanto al orden táctico y la capacidad de competir en escenarios exigentes. Sin embargo, ahora el margen de error es menor y la Tricolor sabe que debe hacerse fuerte en casa para mantenerse en la pelea dentro del torneo.

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El siguiente desafío será en la ciudad de Cali, donde Colombia recibirá a la Selección de Venezuela Femenina en el marco de la fecha 2. Este compromiso será clave para las aspiraciones del equipo, ya que sumar de a tres en condición de local podría marcar su camino dentro de la competencia.

Jugar dos partidos consecutivos en casa representa una ventaja importante para la Selección Colombia, no solo por el apoyo de su afición, sino también por el conocimiento del entorno y las condiciones del escenario. Esto podría ser determinante en un torneo que exige regularidad y buenos resultados desde sus primeras jornadas.

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¿Cuándo y dónde juega la Tricolor?

Colombia enfrentará a Venezuela este viernes 10 de abril en la ciudad de Cali, a partir de las 8:00 p.m. (hora Colombia), en el duelo correspondiente a la fecha 2 de la Liga de Naciones. Posteriormente, volverá a jugar en casa frente a Chile, también en Cali y a la misma hora, en el compromiso válido por la fecha 3.