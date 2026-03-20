Extraditan a Colombia a alias ‘Mono Gerly’ por lavado de activos y vínculos con el ELN

La Policía Nacional de Colombia, a través de la Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL, hizo efectiva en el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá la extradición del ciudadano colombiano Gerly Sánchez Villamizar, conocido como ‘Mono Gerly’.

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El requerido se encontraba privado de la libertad en España, en cumplimiento de una orden de captura con fines de extradición emitida por la Fiscalía General de la Nación por los delitos de lavado de activos y concierto para delinquir agravado.

Antecedentes judiciales de alias ‘Mono Gerly’

De acuerdo con las autoridades, Sánchez Villamizar registra dos sentencias condenatorias: una del 7 de noviembre de 2006 por el delito de rebelión, proferida por el Juzgado Promiscuo del Circuito de Santa Rosa de Viterbo y otra del 2 de julio de 2008 por lavado de activos.

Asimismo, señalan que alias “Mono Gerly” sería presuntamente el enlace y hombre de confianza de Arturo Archila Rincón, alias “Raúl” o “Nacho”, identificado como cabecilla político del Frente de Guerra Oriental del grupo armado organizado ELN.

¿Cómo lograron su ubicación?

Por último, destacan que la ubicación y captura del fugitivo en el país europeo fue posible gracias a un trabajo coordinado entre las autoridades de ese país y la Oficina Central Nacional (OCN) INTERPOL Bogotá. Las labores incluyeron análisis de bases de datos, verificación de información migratoria, seguimiento en redes sociales y técnicas de geolocalización.