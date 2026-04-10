Entrega masiva de árboles impulsa la renovación de cafetales ante la presión del cambio climático

El cambio climático ya está reconfigurando la producción de café en distintas regiones del mundo. El aumento de las temperaturas, la variabilidad en las lluvias y la mayor presencia de plagas y enfermedades han puesto presión sobre los cultivos, especialmente en fincas pequeñas y sistemas tradicionales.

En ese contexto, la renovación de cafetales con variedades más resistentes ha tomado fuerza como una de las principales estrategias para sostener la productividad y la calidad del grano a largo plazo.

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Una de las iniciativas más recientes en esta línea es la entrega masiva de árboles de café a productores que esta realizando Starbucks, que ya supera los 100 millones de plantas distribuidas en Colombia y otros países de América Latina como El Salvador, Guatemala y México.

Renovar cultivos para enfrentar riesgos climáticos

El envejecimiento de los cafetales y su vulnerabilidad frente a enfermedades como la roya han sido identificados como factores críticos que afectan la producción, especialmente en zonas donde los cambios climáticos han intensificado estos riesgos.

Replantar con variedades adaptadas a condiciones más exigentes permite mejorar la estabilidad de las cosechas, aunque expertos advierten que esta medida debe ir acompañada de asistencia técnica, acceso a financiamiento y mejores prácticas agrícolas.

“Apoyar a los agricultores mientras se adaptan a condiciones cambiantes puede ayudarles a mantenerse productivos y proteger los ecosistemas”, señaló Raina Lang, directora senior de café sostenible en Conservation International.

El rol de la inversión privada en la cadena del café

La entrega de estos árboles ha sido impulsada por alianzas entre empresas, organizaciones ambientales y actores del sector cafetero, en un esfuerzo por fortalecer la resiliencia de la cadena de suministro frente a escenarios cada vez más inciertos.

En este caso, la compañía Starbucks lidera una de las iniciativas más amplias, con la donación de 100 millones de árboles y el compromiso de sumar otros 50 millones en regiones estratégicas, incluyendo países productores en África, Asia y América Latina.

Además de la entrega de plantas, estos programas suelen incluir acceso a financiamiento, capacitación en manejo de cultivos y acompañamiento técnico para mejorar la adaptación de los productores a condiciones climáticas cambiantes.

Un desafío de largo plazo para el sector cafetero

Aunque la distribución de árboles representa un avance, el impacto real dependerá de la capacidad de los productores para implementar nuevas prácticas y adaptarse a un entorno climático cada vez más exigente.

La sostenibilidad del café, uno de los productos agrícolas más importantes en el país y a nivel global, dependerá no solo de la renovación de cultivos, sino de transformaciones más amplias en la forma en que se produce y se gestiona el riesgo en el sector.

En ese escenario, iniciativas de este tipo reflejan cómo el sector comienza a ajustar sus modelos para enfrentar una realidad en la que el clima se ha convertido en un factor determinante para el futuro agricultor y más en el sector del café.

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