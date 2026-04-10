Santa Fe vs Peñarol en El Campín: así queda en la tabla de posiciones de la Copa Libertadores / Colprensa

¿Somos tan flojos como nos vemos internacionalmente? El Pulso del Fútbol, 10 de abril del 2026 00:00:00 46:29 Copiar Descargar Compartir Cerrar El código iframe se ha copiado en el portapapeles Facebook Twitter Linkedin WhatsApp Cerrar

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre el debut de los equipos colombianos en la Copa Libertadores y Copa Sudamericana. César dijo: “Ya sabemos que con dinero no podemos competir, pero con menos dinero hemos llegado a resultados importantes. Pero debe haber un despliegue físico con compita con el talento de los argentinos y brasileños”. Sobre el tema Steven agregó: “Deberíamos mejorar el producto para generar más ingresos, pero algunos de nuestros dirigentes por migajas ponen a jugar a sus equipos y no piensan en algo más allá”.

No olvide escuchar el audio del programa.

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