Denuncian amenazas y desorden tras cacerolazo en apoyo al exalcalde de Tunja

El concejal Javier Mesa denunció amenazas y actos de desorden ocurridos durante un cacerolazo en apoyo al exalcalde de Tunja Mikhail Krasnov, cuya elección fue anulada por el Consejo de Estado.

Según relató, durante la jornada se permitió el ingreso de vehículos de carga pesada al centro histórico de la ciudad, lo que derivó en daños a la infraestructura urbana. «...La única manera que vieron fue frenar el tráfico y pasar por encima de los bolardos para que pudiera pasar el vehículo...», explicó.

Mesa también cuestionó la actuación de las autoridades de tránsito. «...La autoridad de tránsito no hizo absolutamente nada...», afirmó, al tiempo que señaló que los agentes incluso facilitaron el paso de la caravana.

El concejal denunció además amenazas directas en su contra. «...Una de las personas que me amenazó me dijo que iba a aparecer con los ojos negros...», aseguró, y advirtió sobre un ambiente creciente de intimidación política en la ciudad.