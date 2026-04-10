Corte Suprema le abrió una investigación al senador Alirio Barrera, por presunta agresión sexual

Bogotá

La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia inició una investigación formal contra el senador del Centro Democrático, Alirio Barrera, tras una denuncia por presunta agresión sexual contra una exfuncionaria de la Gobernación de Casanare.

Se investigará al senador por el delito de acto sexual violento. Los hechos denunciados corresponden al año 2016 cuando Alirio Barrera se desempeñaba como gobernador de Casanare. La denuncia fue enviada a la Corte Suprema de Justicia por la Fiscalía Seccional del Casanare debido al fuero constitucional del senador.

La denunciante señaló que buscó al entonces mandatario departamental para buscar su apoyo para un evento de juventudes cristianas y fue recibida en su despacho en donde se registró la agresión. Tras el incidente, la denunciante relató que Barrera le entregó 400.000 en efectivo destinados a actividades de la iglesia.

La investigación avanza en el despacho del magistrado Marco Antonio Rueda y se espera que en los próximos días se programe una audiencia para recibir la versión del senador Alirio Barrera.