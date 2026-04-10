Comerciantes preocupados por cierre total entre las glorietas de bomberos y el bolo club en Armenia

Armenia

La Alcaldía de Armenia, a través de la Secretaría de Infraestructura y la Secretaría de Tránsito y Transporte, SETTA, informó a la ciudadanía que a partir de hoy viernes 10 de abril se implementará el cierre total del tramo de Nisa Bulevar entre las glorietas de Bomberos y el Bolo Club, garantizando el acceso vehicular controlado de habitantes y comerciantes del sector.

La medida es necesaria para dar continuidad a las obras del intercambiador vial que se construye en este sector estratégico de la ciudad.

Las vías alternas definidas transitando en sentido sur - norte son: la carrera 19 hasta la calle tercera, sector El Vaquero, por la cual se podrá acceder a la carrera 23 en el sector de Bienestar Familiar, y continuar al sector del coliseo, donde se podrá avanzar por la carrera 19 hacia el norte o por la calle segunda norte hacia la avenida Bolívar.

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Para quienes transiten en sentido norte – sur por la carrera 19, se movilizarán solo sobre la carrera 23, donde se habilitó el nuevo giro a la izquierda en la avenida Los Camellos, a la altura de la calle tercera (Bienestar Familiar) donde se podrán integrar de nuevo a la carrera 19;

Adicional a estas vías habrá un cambio en el semáforo del coliseo del Café, el cual dejará de funcionar y en cambio se habilitará una glorieta provisional para salir hacia el norte, ya sea tomar la zona del colegio Inem o seguir derecho hacia la calle 5ta norte barrio la Nueva Cecilia.

Comerciantes de Nisa Bulevar afectados

Jorge Iván Quintero: estamos, es, mejor dicho, sin saber qué hacer, si encerrarnos o amarrarnos por ahí para que nos ayuden, porque esto nos tienen afectado. Ya hoy, mira, quedó todo cerrado.

Orlando Merchán, de Maletas Express. Complicado, hay momentos en que cierran las vías y no trabajan, duran 15, 20 días por cerrarlas. La vía aquí adelante la cerraron hace 15 días, trabajaron un día y no han vuelto a trabajar.

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Entonces, ¿por qué no dejan que la gente transite y no nos compliquen a nosotros? Ayer, por ejemplo, llegó un señor taxista a dejar un pasajero aquí, y de una vez llegó tránsito detrás de él, le estaba haciendo el comparendo, entonces salí yo y le dije, ¿quién es el que organiza esto? Unos dicen otra cosa y los otros hacen otra. entonces pónganse de acuerdo, los perjudicados somos nosotros.

Diana Villa de Regalos Alejo: Pues uno sabe que hay que hacer trabajos, pero está, digamos, en el tema de la ingresada, acá está muy compleja, porque pues no hay como opción de que la gente entre, ese es el tema complejo.