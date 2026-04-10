Ciudadanos irrumpen en Concejo de Sogamoso por alza del predial

Una sesión del Concejo Municipal de Sogamoso se vio interrumpida por ciudadanos que protestaban contra el aumento del impuesto predial, tras la actualización catastral.

El concejal Diego Fagua expresó su preocupación por los incrementos. «...Avalúos que han sido incrementados en 500, 600 y hasta el 1000 %..», afirmó durante su intervención.

Fagua también cuestionó la falta de claridad en el proceso técnico. «..No sabemos de qué manera levantaron la información...», señaló, al referirse a la metodología empleada por el IGAC.

El cabildo advirtió que podría acudir a organismos de control si se comprueban irregularidades, con el fin de evitar afectaciones económicas a la comunidad.