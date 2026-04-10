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10 abr 2026 Actualizado 22:32

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Ciudadanos irrumpen en Concejo de Sogamoso por alza del predial

Concejales cuestionan metodología del IGAC tras aumentos de hasta 1000 %.

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Sogamoso

Una sesión del Concejo Municipal de Sogamoso se vio interrumpida por ciudadanos que protestaban contra el aumento del impuesto predial, tras la actualización catastral.

El concejal Diego Fagua expresó su preocupación por los incrementos. «...Avalúos que han sido incrementados en 500, 600 y hasta el 1000 %..», afirmó durante su intervención.

Fagua también cuestionó la falta de claridad en el proceso técnico. «..No sabemos de qué manera levantaron la información...», señaló, al referirse a la metodología empleada por el IGAC.

El cabildo advirtió que podría acudir a organismos de control si se comprueban irregularidades, con el fin de evitar afectaciones económicas a la comunidad.

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