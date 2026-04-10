Capturan en Ibagué a alias ‘El Loquillo’ tras agredir a patrullera: era requerido por abuso sexual

Un operativo de control en vías del Tolima permitió la captura de alias ‘El Loquillo’, un hombre de 44 años que, además de agredir a una uniformada, era requerido por la justicia por un grave delito sexual.

Los hechos se registraron en inmediaciones del peaje de Coello Cocora, donde el individuo fue requerido por uniformados de la Seccional de Tránsito y Transporte en medio de labores de control. Según la información oficial, el hombre reaccionó de manera violenta ante el procedimiento y agredió físicamente a una patrullera, motivo por el cual fue capturado en flagrancia por el delito de violencia contra servidor público.

Sin embargo, durante el proceso de judicialización y verificación de antecedentes, las autoridades establecieron que alias ‘El Loquillo’ tenía una orden de captura vigente emitida por un juzgado de Piendamó, Cauca, por el delito de actos sexuales con menor de 14 años agravado.

De acuerdo con la investigación, el hoy capturado sería requerido por hechos ocurridos en junio de 2018 en ese municipio caucano, donde presuntamente incurrió en esta conducta delictiva.

Las autoridades también evidenciaron que el hombre cuenta con un amplio prontuario judicial, con tres anotaciones por delitos sexuales contra menores y otras siete por conductas como homicidio, hurto, violencia intrafamiliar, lesiones personales y violencia contra servidor público.

Tras ser dejado a disposición de la autoridad competente, un juez de la República le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario, donde deberá responder por los delitos que se le atribuyen.

“En lo corrido del año 2026, hemos capturado 14 personas por delitos sexuales contra menores de edad. Invitamos a la comunidad a denunciar cualquier hecho que atente contra la integridad de nuestros niños, niñas y adolescentes”, manifestó el coronel Edgar Fernando López González, comandante de la Policía Metropolitana de Ibagué.