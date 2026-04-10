Autoridades capturan en Medellín un hombre con circular roja de Interpol requerido por Brasil

Medellín

Como parte de una acción articulada entre la Administración Distrital y la Policía Nacional, la DIJIN-OCN Interpol Colombia, se pudo dar con el paradero y realizar la captura de Brahyam Angulo Rendón, quien era requerido por las autoridades de Brasil, por hacer parte de una estructura criminal.

“Gracias a las capacidades de Interpol que hay en la ciudad, se logró la captura en este caso mediante una notificación de Interpol de un ciudadano colombiano, criminal, sicario, pero que era requerido por hacer parte de estructura criminal con injerencia incluso en el país de Brasil”, señaló el secretario de Seguridad y Convivencia, Manuel Villa Mejía.

Según las autororidades, en septiembre del año 2025, el capturado habría coordinado y materializado un homicidio en la ciudad de Tahuatinga en Brasil, delito que terminó con la muerte de una persona distinta al objetivo inicial; posteriormente llegó a la ciudad de Medellín, exactamente en la comuna 4 (barrio Aranjuez).

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Angulo Rendón pudo ser ubicado por Interpol y fue presentado a la Fiscalía General de la Nación, esto con el fin de adelantar los trámites y esperar la documentación diplomática para formalizar la orden de captura con fines de extradición dentro de los términos legales establecidos.