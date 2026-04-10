Asocapitales advierte riesgos en ley de competencias y pide garantizar financiación territorial

La Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales) encendió alertas frente al proyecto de Ley de Competencias que cursa en el Congreso, al advertir riesgos estructurales que podrían afectar la autonomía territorial y la calidad en la prestación de servicios esenciales.

El pronunciamiento se dio en el marco de la audiencia pública sobre esta iniciativa del Gobierno Nacional.

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Según el análisis técnico presentado, aunque la propuesta busca fortalecer la descentralización, aún presenta vacíos importantes. “No se asegura que las nuevas competencias asignadas a los territorios cuenten con la financiación suficiente”, señala el documento, lo que podría trasladar mayores cargas a las ciudades sin respaldo presupuestal claro.

Asocapitales también advirtió que la iniciativa “no garantiza recursos suficientes para el cumplimiento de las competencias otorgadas”, e incluso introduce esquemas de cofinanciación con recursos propios de los territorios, especialmente en sectores como educación, aumentando la presión fiscal sobre las administraciones locales.

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Riesgo de recentralización

El gremio indicó que varias decisiones quedarían sujetas a reglamentación del Gobierno Nacional, lo que podría limitar la capacidad de las ciudades para gestionar sus recursos y definir sus prioridades.

El análisis además identifica impactos en sectores clave. En salud, se cuestiona la concentración de recursos en modelos como los CAPS y la reducción del margen de decisión local; mientras que en educación se advierte una ampliación de responsabilidades sin financiación plena, especialmente en infraestructura y programas sociales.

Asocapitales insistió en que cualquier reforma debe reconocer las dinámicas de las ciudades capitales y su alta demanda de servicios.