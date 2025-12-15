Ministro del Interior radica ante el Congreso Ley de Competencias: Esto propone

El ministro del Interior, Armando Benedetti, radicó ante la Secretaría General de la Cámara de Representantes, en compañía del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo y la ministra de Vivienda, Helga Rivas, el proyecto de Ley de Competencias.

Esta iniciativa busca dar vigencia e implementar el acto legislativo del Sistema General de Participaciones, que incrementa los recursos de las regiones en 39.5% en el plazo de 12 años.

“La ley pretende dar vigencia y desarrollar el acto legislativo de fortalecimiento de la autonomía territorial, que aumenta los recursos del Sistema General de Participaciones (SGP) y ordena reorganizar las competencias de los distintos niveles de gobierno”.

Según explicaron, el proyecto que en abril fue presentado por los gobernadores del país al Ministerio del Interior, propone financiar el cierre de brechas territoriales en tres sectores priorizados: educación, salud y agua y saneamiento básico; así como el fortalecimiento institucional para la descentralización y el cumplimiento de compromisos con los pueblos y comunidades indígenas.

La iniciativa establece además una institucionalidad para administrar el proceso de descentralización y define una clasificación básica por capacidades y por atributos para desarrollar una descentralización asimétrica en el país, que consulte las distintas capacidades y vocaciones de cada territorio.

Este proyecto de ley empezará su trámite en marzo del próximo año y deberá superar cuatro debates para convertirse en realidad.