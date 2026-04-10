Alcaldía de Duitama rechaza caso de presunta extorsión de funcionario de Tránsito

Alcaldía de Duitama asegura que el hecho es aislado y no representa el actuar de la administración municipal

Duitama

La Alcaldía de Duitama, en Boyacá, se pronunció tras la captura en flagrancia de un funcionario adscrito a la Secretaría de Tránsito, quien es investigado por su presunta participación en un caso de extorsión.

A través de un comunicado oficial, la administración rechazó de manera categórica cualquier acto de corrupción y aseguró que, desde el momento en que se conocieron los hechos, se activaron de inmediato las rutas institucionales y se dio inicio a las actuaciones administrativas correspondientes, en articulación con las autoridades competentes.

La alcaldía reiteró su respaldo a la justicia y manifestó su disposición total para colaborar en el esclarecimiento del caso y en la determinación de las posibles responsabilidades.

Precisó que se trata de un hecho individual que no representa los principios de la administración, aunque reconoció que este tipo de situaciones obligan a fortalecer los mecanismos de control, seguimiento y transparencia en todas sus dependencias.

Aseguró que mantiene una política de cero tolerancia frente a cualquier irregularidad, al tiempo que invitó a la ciudadanía a denunciar hechos que afecten lo público a través de los canales institucionales.