Wilfrido Vargas lanza “Eternamente Rubby” en homenaje a Rubby Pérez

El legendario merenguero dominicano Wilfrido Vargas presentó en plataformas digitales el tema “Eternamente Rubby”, un homenaje póstumo a su compatriota y colega Rubby Pérez.

Wilfrido Vargas, cantante, músico y director de orquesta dominicano. Foto: Getty Images Ampliar Wilfrido Vargas, cantante, músico y director de orquesta dominicano. Foto: Getty Images Cerrar

Quien falleció el 8 de abril de 2025 en el trágico colapso del techo de la discoteca Jet Set en Santo Domingo, accidente que dejó 236 víctimas mortales.

Conmovido por la ausencia y el impacto de una pérdida que aún estremece al país, Vargas explicó que necesitó tiempo para transformar el dolor en música.

“Quise esperar un tiempo por respeto al dolor que sentimos todos, la familia, el pueblo y quienes quisimos y compartimos con Rubby Pérez sus sueños y anhelos”, expresó en un comunicado.

Rubby Pérez, considerado una de las voces más emblemáticas del merengue, inició su carrera precisamente en la orquesta de Wilfrido Vargas, donde interpretó éxitos como “Volveré”, consolidando su lugar en la historia del género.

El lanzamiento de “Eternamente Rubby” llega un año después de la tragedia, en un contexto donde la herida aún no cierra en la memoria dominicana.

Vargas subrayó que la música vuelve a convertirse en refugio y conciencia, recordando que el merengue ha sido siempre un vehículo de identidad y resiliencia para el pueblo.

Autor de clásicos como “El africano”, “El baile del perrito” y “Abusadora”, Wilfrido Vargas reafirma con este tema su compromiso con la historia del merengue y con la preservación del legado de quienes lo han engrandecido.

La canción ya está disponible y busca convertirse en un símbolo de respeto y gratitud hacia Rubby Pérez, cuya voz seguirá resonando en la tradición musical dominicana.