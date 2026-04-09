Vía Chinácota–Ragonvalia tardaría 15 días más en rehabilitarse parcialmente

Avanza la recuperación de la vía que comunica a Chinácota con Ragonvalia, tras el deslizamiento registrado en el sector del Asilo. Las autoridades de Gestión del Riesgo de Norte de Santander estiman que la rehabilitación parcial podría tardar al menos 15 días más.

El secretario de Gestión del Riesgo, William Vera, aseguró que ya hay intervención en el punto crítico. “Hemos hecho presencia en este sector por segunda vez y ya se está desarrollando un trabajo con maquinaria pesada en coordinación con la Gobernación y las alcaldías de Ragonvalia y Herrán. La idea es hacer un terraceo, retirar todo el material suelto, ampliar la banca y el carril para mejorar la transitabilidad y fortalecer el intercambio económico en esta zona”.

De manera paralela, avanzan los estudios para una solución definitiva. “Estamos trabajando en los diseños y en el presupuesto para la construcción de un muro de contención. Esperamos que la próxima semana podamos mejorar el paso vehicular y posteriormente iniciar esta obra que permita estabilizar el sector”.

Sobre las causas de la emergencia, el funcionario explicó que hay varios factores. “El invierno inestabilizó el talud, pero también influye que estas son vías secundarias que no están diseñadas para el tráfico de vehículos de más de 15 toneladas, lo que termina afectando los puntos más vulnerables, como ocurrió en este sector del Asilo”.

Finalmente, el secretario indicó que se mantienen monitoreados varios puntos críticos en Norte de Santander y se adelantan acciones preventivas con maquinaria para reducir el impacto de las lluvias.