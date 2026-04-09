Se frena la reactivación de la variante de San Gil: Invías cancela licitación

Millonaria multa a contratista de la variante San Gil / Foto: suministrada a Caracol Radio

La reactivación de la variante de San Gil vuelve a frenarse. El Instituto Nacional de Vías, Invías, canceló la licitación con la que se buscaba retomar las obras de este proyecto vial, que lleva más de un año suspendido.

Se trata de una vía nacional, es decir, una obra que depende directamente del Gobierno y no de las autoridades locales.

Pues, se canceló el proceso para contratar la obra, así que por ahora no hay quién continúe los trabajos. Según lo que se conoce del proceso, no se alcanzaron a asegurar los recursos necesarios para financiar la obra en el tiempo previsto. Es decir, no quedó garantizada la plata para ejecutar el proyecto.

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Desde el Congreso señalan que el problema estuvo en que no se aprobaron a tiempo las vigencias futuras, que son los recursos que el Gobierno compromete para pagar obras en varios años.

“No tramitaron las vigencias futuras (…) como no podían cumplir con el cronograma, les pareció fácil cancelar el contrato”, aseguró el representante a la Cámara por Santander, Cristian Avendaño.

¿Qué significa esto para la región?

Que la obra no se va a retomar por ahora y vuelve a quedar en el aire un proyecto clave para la movilidad en el sur de Santander.

La variante busca descongestionar el tráfico en San Gil y mejorar la conexión con municipios turísticos como Barichara y El Socorro.

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Según el alcalde de San Gil, Edgar Pinzón, desde el territorio, también “hay falta de claridad”. Aseguró que no hay un pronunciamiento oficial claro sobre la cancelación.

“Hasta donde conocemos, hay un memorando interno donde se habla de una posible cancelación, pero no hay un pronunciamiento oficial que confirme que ya es un hecho”, señaló.

Por ahora, la solución depende del Gobierno nacional: que se abra un nuevo proceso y se aseguren los recursos para poder retomar las obras.