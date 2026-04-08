Suspenden trámite de pasaportes en Santander por fallas en sistema nacional: 500 citas reprogramadas

En tres días, 35 mil personas solicitaron el pasaporte en Santander / Foto suministrada a Caracol Radio

Esto significa que, por ahora, no se pueden adelantar trámites en la oficina del departamento, una situación que también se presenta en el resto del país, incluidas embajadas y consulados.

Se trata de la plataforma Sitac, el sistema del Gobierno que se usa en todo el país, y también en embajadas y consulados, para procesar estos trámites. Por eso, la falla no es local y está afectando la expedición de pasaportes en diferentes regiones.

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“Debido a fallas tecnológicas en la plataforma nacional, el trámite del pasaporte presenta intermitencias no solo en Santander, sino en todo el país (…) no hemos podido adelantar ningún trámite desde el día de ayer”, explicó Waleska Quintero, directora de la Oficina de Pasaportes en Santander.

¿Qué pasa si tenía cita?

Las citas que estaban programadas entre el martes 7 y hoy, miércoles 8 de abril, no se perdieron. Pues, en total, cerca de 500 fueron reprogramadas para el lunes 13 de abril.

“Las 500 citas que se tenían agendadas para el día de hoy se programaron para el día lunes”, indicó la funcionaria.

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Hasta el momento, la indiación es no acercarse a la oficina mientras el sistema siga fallando y estar atentos a los canales oficiales de la Gobernación de Santander para saber cuándo se restablece el servicio.

¿Y que pasa con el pago?

Las personas no pierden dinero, ya que el pago del pasaporte se realiza después de completar el trámite. Además, quienes ya tienen su pasaporte listo sí pueden acercarse a reclamarlo sin inconvenientes.

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“Quienes requieren venir a reclamar su pasaporte (…) pueden venir y reclamarlo, no hay ningún inconveniente”, agregó Quintero.

Por ahora, las autoridades esperan que el Ministerio de Relaciones Exteriores solucione la falla para reanudar la atención con normalidad.