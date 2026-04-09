“Nos sacaron a los empujones”: comunales estallan por suspensión del debate en el Concejo

Molestia y rechazo expresaron líderes comunales de Cúcuta tras la suspensión de las sesiones del Concejo, en medio de una alerta sanitaria, justo cuando se iba a realizar el debate sobre la prórroga de 20 años del contrato del relleno sanitario.

Según denunciaron, además de frustrarse la discusión, varios comunales habrían sido retirados del recinto. “Nos invitan a un debate para que escuchen las necesidades del pueblo y cuando llegamos nos dicen que tenemos que irnos. La alcaldía es la casa de todos y la Policía nos va a sacar a las malas, a los empujones”, expresó Amado Durán, presidente de Junta de Acción Comunal (JAC) de la urbanización Coralinas de Cúcuta.

El vocero aseguró que desde tempranas horas hicieron presencia para participar en la sesión, pero se encontraron con la suspensión. “Llegué a las 7:25 de la mañana y luego dicen que hay una orden de salud. ¿Por qué no puedo hablar en el Concejo si soy cucuteño y líder comunal? Nosotros hacemos el esfuerzo para venir y nos sacan a las patadas”.

Los comunales también cuestionaron las decisiones del presidente del Concejo, Edison Contreras, y señalaron posibles intereses detrás de lo ocurrido. “Lo tomamos como que el Concejo está vendido a las empresas, no hay otra, lo que vemos es que el presidente también es amangualado y creería uno que lo que está es velando por sus intereses propios”.

Finalmente, insistieron en que la comunidad necesita respuestas frente a la prórroga del contrato “queremos que nos expliquen por qué están tan caros esos aseos, porque firmaron esa prórroga, porque hay gente que ya no es capaz de pagar. Si no hay respuestas, el pueblo se va a levantar”, advirtieron.

La suspensión del debate no solo frenó la discusión sobre un contrato clave para la ciudad, sino que dejó en evidencia el malestar de los comunales, quienes exigen garantías para participar y respuestas claras de la administración. La sesión fue reprogramada para el próximo 27 de abril.