Más de mil personas están en alerta en Samacá por lluvias; estudiantes tuvieron que ser reubicados

Samacá

Una grave emergencia se registra en el municipio de Samacá tras las intensas lluvias de los últimos días, que provocaron un fenómeno de subsidencia en la sede educativa de primaria de La Fábrica, ubicada en la vereda Salamanca, donde se identificó un hundimiento de aproximadamente cuatro metros de profundidad en uno de los salones de clase.

El alcalde de Samacá, Wilson Castiblanco, indicó que la situación obligó a suspender de manera inmediata las actividades académicas para cerca de 40 estudiantes y trasladarlas temporalmente a otro espacio del sector mientras se adelantan las acciones de mitigación.

“Se ha generado un fenómeno de subsidencia que ha provocado el hundimiento del piso de uno de los salones con un socavamiento de aproximadamente cuatro metros de altura, lo cual nos ha dejado en una situación crítica que estamos atendiendo de manera inmediata”, afirmó el mandatario.

La administración municipal convocó un comité extraordinario de gestión del riesgo en el que participaron distintas entidades para analizar la emergencia, luego de evidenciar no solo el hundimiento del terreno, sino también grietas, movimientos diferenciales y afectaciones estructurales en la infraestructura educativa.

Ante la magnitud de la situación, este jueves se realizará una segunda visita técnica en la vereda Salamanca, sector La Fábrica, con presencia de autoridades departamentales y nacionales, con el fin de adelantar estudios técnicos, sondeos eléctricos y seguimiento al fenómeno de subsidencia para identificar las causas del hundimiento y determinar si será necesario evacuar viviendas cercanas.

“Consideramos que más de mil habitantes se están viendo afectados en los diferentes eventos de riesgo que se han presentado”, señaló Castiblanco, al advertir que existe preocupación por el posible impacto en viviendas del centro poblado.

El alcalde hizo un llamado urgente a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) para atender la emergencia, asegurando que la capacidad operativa del municipio ha sido superada.

“La magnitud de esta emergencia supera las capacidades de la Alcaldía de Samacá. Por ello, es imprescindible desplegar acciones a nivel departamental y nacional a través del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres”, manifestó.

Además de la emergencia en la institución educativa, el mandatario reportó otras afectaciones como deslizamientos en la quebrada de Achón, en el barrio Santa Lucía, y en la vereda El Quite, sector El Rodadero, que han comprometido la movilidad vial en distintas zonas.

A esto se suma la grave afectación al sector agropecuario, pues decenas de familias campesinas reportan pérdidas totales en cultivos de papa y cebolla tras las lluvias.

“Las lluvias les han arrasado la papa, la cebolla; lo han perdido todo y necesitamos apoyar a nuestros campesinos que están pasando por un momento difícil”, agregó el alcalde.