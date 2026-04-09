Liberan a Yeison Arias Bacca tras casi cuatro meses secuestrado en el Catatumbo

Norte de Santander.

Luego de permanecer cerca de cuatro meses en cautiverio, fue dejado en libertad Yeison Arias Bacca, quien había sido secuestrado el pasado 18 de diciembre en la región del Catatumbo.

Arias Bacca, oriundo del municipio de Convención y residente en Ocaña, recuperó su libertad en las últimas horas, según se conoció de manera preliminar.

Su liberación se produce en medio de las acciones adelantadas por familiares y comunidad, que habían convocado para este viernes 10 de abril una velatón en el sector de San Francisco, en Ocaña, con el fin de exigir su regreso.

Hasta el momento, no se han dado a conocer detalles sobre las circunstancias en las que se produjo su liberación ni sobre los responsables de su secuestro.