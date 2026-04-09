Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

09 abr 2026 Actualizado 16:20

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Entretenimiento

La agrupación de pop-rock estadounidense Maroon 5 cambia la fecha de su concierto en Colombia

La nueva fecha será el 27 de agosto de 2026 en el mismo recinto, el Coliseo Medplus.

NEW YORK, NEW YORK - AUGUST 01: Adam Levine of Maroon 5 performs on NBC&#039;s &quot;Today&quot; at Rockefeller Plaza on August 01, 2025 in New York City. (Photo by John Lamparski/Getty Images)

NEW YORK, NEW YORK - AUGUST 01: Adam Levine of Maroon 5 performs on NBC's "Today" at Rockefeller Plaza on August 01, 2025 in New York City. (Photo by John Lamparski/Getty Images) / John Lamparski

NEW YORK, NEW YORK - AUGUST 01: Adam Levine of Maroon 5 performs on NBC&#039;s &quot;Today&quot; at Rockefeller Plaza on August 01, 2025 in New York City. (Photo by John Lamparski/Getty Images)

Matheo

La agrupación de pop rock estadounidense Maroon 5 cambia la fecha de su concierto en Colombia del 25 de abril al 27 de agosto de 2026, en el mismo recinto, el Coliseo Medplus.

Lea también: J Balvin y Ryan Castro unen fuerzas y anuncian su nuevo álbum colaborativo ‘OMERTA’

Durante el mes de febrero se había confirmado el regreso de la banda liderada por el vocalista Adam Levine.

Esta es la tercera vez que el grupo pisa suelo colombiano, tras sus presentaciones de 2008 y 2016 en Bogotá.

En 2020 se había anunciado su regreso al país, que fue cancelado por la pandemia.

Según una publicación en su cuenta oficial de Instagram, las nuevas fechas de su gira en Suramérica serán en agosto y septiembre de 2026.

Le puede interesar: Ben Stiller y otros actores firman carta para cerrar un centro de inmigración para retener familias

Maroon 5 se encuentra promocionando su último álbum, ‘Love Like Us’, lanzado en 2025.

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir