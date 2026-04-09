La agrupación de pop rock estadounidense Maroon 5 cambia la fecha de su concierto en Colombia del 25 de abril al 27 de agosto de 2026, en el mismo recinto, el Coliseo Medplus.

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Durante el mes de febrero se había confirmado el regreso de la banda liderada por el vocalista Adam Levine.

Esta es la tercera vez que el grupo pisa suelo colombiano, tras sus presentaciones de 2008 y 2016 en Bogotá.

En 2020 se había anunciado su regreso al país, que fue cancelado por la pandemia.

Según una publicación en su cuenta oficial de Instagram, las nuevas fechas de su gira en Suramérica serán en agosto y septiembre de 2026.

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Maroon 5 se encuentra promocionando su último álbum, ‘Love Like Us’, lanzado en 2025.