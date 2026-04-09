J Balvin y Ryan Castro unen fuerzas y anuncian su nuevo álbum colaborativo ‘OMERTA’

Las estrellas del reggaetón colombiano, J Balvin y Ryan Castro, han anunciado su nuevo álbum colaborativo ‘OMERTA’.

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El álbum ha sido precedido por su asistencia a los Grammy de este 2026 y por el lanzamiento de dos sencillos “Tonto” y “Pal agua”.

Omerta será lanzado el 7 de mayo, el mismo día del cumpleaños de Balvin, siendo el primer proyecto colaborativo entre ambos.

Junto al anuncio, han revelado la lista de 10 canciones, que incluye colaboraciones con Eladio Carrión, DJ Snake y el productor SOG.

Además, han compartido un avance del álbum protagonizado por Sofía Vergara, el actor colombiano Marlon Moreno, la esposa de Balvin, Valentina Ferrer, y Carrión.

‘OMERTA’ es un disco “inspirado en valores que se originan en Medellín”, reza el comunicado.

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El concepto visual de los videos de los sencillos está inspirado en el lenguaje cinematográfico de ‘El Padrino’, ‘Caracortada’ y ‘Tiempos violentos’, así como en Michael Jackson en “Smooth Criminal” y “You Rock My World”.