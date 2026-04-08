Ben Stiller y otros actores firman carta para cerrar un centro de inmigración para retener familias

Las estrellas de Hollywood, Jodie Foster, Ben Stiller, Spike Lee, Edward Norton, Joan Baez, Jessica Alba y otras figuras del entretenimiento se encuentran entre la nueva lista de nombres de Hollywood que han añadido sus firmas a una petición que exige el “cierre inmediato” del Centro de Procesamiento de Inmigración de Dilley en Texas, utilizado para retener a niños y familias tras las redadas del ICE en los Estados Unidos.

“Los niños detenidos en centros de inmigración sufren traumas, abandono y condiciones que violan las normas básicas de salud, seguridad, dignidad y derechos humanos”, dice la carta.

Lea también: Mujer responsable de vender la ketamina que mató a Matthew Perry es condenada a 15 años de prisión

“Entre las denuncias presentadas ante los tribunales por abuso infantil se incluyen la negativa a proporcionar agua potable, alimentos podridos contaminados con gusanos, negligencia médica peligrosa, privación del sueño, negación de asistencia jurídica, separación de los niños de sus familias y represalias contra las familias que protestan por las condiciones inhumanas. Los niños pertenecen a las escuelas y a los parques infantiles, no a los centros de detención”.

Ese centro recibió gran atención porque fue allí donde las autoridades federales enviaron a Liam Conejo Ramos, de 5 años, tras arrestarlo junto a su padre en Minneapolis, en medio de las controvertidas redadas del ICE en la ciudad.

Le puede interesar: George Clooney critica duramente al presidente Donald Trump por su amenaza de guerra contra Irán

La carta, anunciada a finales de marzo, ha sido firmada por más de 215.000 personas, entre las que se encuentran actores, artistas, activistas, médicos, organizaciones y otros.

En ella se insta al gobierno federal y a la empresa privada de gestión penitenciaria CoreCivic a clausurar el centro ante el creciente escrutinio al que han visto durante meses.