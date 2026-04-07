Refinerías de Ecopetrol alcanzan récord histórico de producción, mayor conversión y transporte

Los resultados del segmento de refinación de Ecopetrol en 2025 son históricos. La carga promedio fue de 417.000 barriles/día y en el cuarto trimestre se registró un récord de 430.000 barriles/día.

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El Ebitda del segmento de refinación creció 20% frente a 2024 y el margen bruto de refinación aumentó 32%, pasando de 9,9 USD/barril en 2024 a 13,1 USD/barril en 2025. Estos resultados se lograron gracias a la alta disponibilidad de las 96 unidades de las dos refinerías, la optimización de las dietas de petróleo crudo que se cargan a las refinerías, optimizaciones energéticas y el programa de eficiencias.

En Barrancabermeja, la refinería logró una conversión récord del 91%, equivalente a las refinerías más modernas de alta conversión en el mundo, superando ampliamente su diseño original del 85% registrado en años anteriores.

El conocimiento y compromiso de nuestro equipo humano permitieron que desde octubre 2025 la refinería de Barrancabermeja alcanzara una carga histórica sostenida de 245 mil barriles por día con alta eficiencia financiera y energética, lo que consolida el cuatro trimestre de 2025 como el trimestre con la carga más alta en la historia de esta refinería.

Este desempeño fue posible gracias a la implementación del programa denominado “Refinación con un propósito”, que consisten entre otras, en el aprovechamiento al máximo de los activos de ambas refinerías de forma sinérgica, procurando obtener el mayor rendimiento de combustibles, petroquímicos y otros productos industriales de alto valor.

En 2025, la refinería de Barrancabermeja inició la producción y despacho de diésel tipo Euro VI, reduciendo el contenido de azufre de 15 a 10 partes por millón. Asimismo, se ubicó entre los tres jugadores más relevantes en el suministro de asfalto en las américas después de Estados Unidos y Canadá, exportando volúmenes cercanos a las 450 mil toneladas de asfalto de alta calidad.

Por su parte, la refinería de Cartagena alcanzó una carga de 187.500 barriles por día durante el último trimestre de 2025, un ligero incremento frente al mismo período del año anterior, soportado principalmente en la estabilidad operativa de sus 35 unidades de producción y a la carga de crudo de origen nacional.

Asimismo, logró incrementar la producción de diésel, gasolina y Jet, productos de alto valor de realización y margen, situación que a su vez viabilizó una mejora del 82% de su ebitda frente a 2024.

Para ese mismo período de tiempo, el margen bruto de refinación fue de 14.2 USD/barril, un 77,5% superior a 2024, impulsado por la captura de los diferenciales de precios internacionales de la gasolina, diésel y jet.

Estos resultados consolidan el liderazgo de las Refinerías del Grupo Ecopetrol en el mercado y reafirman su papel como un motor estratégico para el autoabastecimiento de combustibles y materias primas para el sector industrial en el país y la región, con un enfoque de operaciones seguras para las personas y el medio ambiente, rentables y sostenibles que generan valor para sus accionistas.