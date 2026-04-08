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08 abr 2026 Actualizado 21:12

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Mujer responsable de vender la ketamina que mató a Matthew Perry es condenada a 15 años de prisión

Jasveen Sangha, la narcotraficante conocida como la “Reina de la ketamina”, se declaró culpable el año pasado de cinco cargos federales relacionados con la muerte de Perry.

NEW YORK, NEW YORK - NOVEMBER 01: Matthew Perry visits SiriusXM Studios on November 01, 2022 in New York City. (Photo by Santiago Felipe/Getty Images)

NEW YORK, NEW YORK - NOVEMBER 01: Matthew Perry visits SiriusXM Studios on November 01, 2022 in New York City. (Photo by Santiago Felipe/Getty Images) / Santiago Felipe

NEW YORK, NEW YORK - NOVEMBER 01: Matthew Perry visits SiriusXM Studios on November 01, 2022 in New York City. (Photo by Santiago Felipe/Getty Images)

Matheo

Este miércoles se conoció que Jasveen Sangha, la narcotraficante conocida como la “Reina de la Ketamina”, fue sentenciada a 15 años de prisión por vender ilegalmente la ketamina que causó la muerte del actor Matthew Perry, conocido por la serie ‘Friends’, en 2023.

Sangha, de 42 años, se declaró culpable el año pasado de cinco cargos federales relacionados con la muerte de Perry, incluyendo un cargo por mantener un local utilizado para el tráfico de drogas, tres cargos por distribución de ketamina y un cargo por distribución de ketamina.

En octubre de 2023, Sangha y su socio vendieron a Perry 51 viales de ketamina, que fueron entregados a su asistente personal.

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El asistente le inyectó a Perry al menos tres dosis de ketamina, que causaron su muerte.

El 28 de octubre de 2023, la estrella de la serie de televisión ‘Friends’ fue encontrada muerta en un jacuzzi en su casa de Los Ángeles.

El 15 de diciembre, la autopsia determinó que Perry murió por efectos agudos de la ketamina.

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El socio de Sangha y el asistente de Perry también se declararon culpables de cargos de narcotráfico y están a la espera de su sentencia.

Otros dos hombres que vendieron ketamina a Perry ya fueron sentenciados en el caso.

Se trata de Salvador Plasencia, que vendió ketamina a Perry, se declaró culpable de cuatro cargos de distribución y cumple una condena de 2 años y medio de prisión, y Mark Chávez fue sentenciado a tres años de libertad condicional tras declararse culpable de un cargo de conspiración para distribuir ketamina.

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