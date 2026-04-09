Inauguran sede del SENA en Ciénaga de Oro, Córdoba: la obra beneficiaría a nueve municipios. Foto: prensa SENA.

Montería

Se trata de la primera fase de la sede ‘Aureliano Buendía’ del Sena, la cual fue inaugurada en el municipio de Ciénaga de Oro, Córdoba. El evento fue presidido por el presidente de la República, Gustavo Petro el pasado 8 de abril.

De acuerdo con lo establecido, la obra en su primera y segunda fase recibiría una inversión total de cerca de 63.000 millones de pesos.

“Aquí dejamos este SENA, que tiene la vanguardia de la tecnología mundial. Estamos enseñando lo último en tecnología”, Gustavo Petro Urrego, presidente de la República.

De acuerdo con lo establecido, la obra también beneficiaría a municipios como Cereté, San Pelayo, Chinú, Sahagún, San Andrés de Sotavento, San Carlos, Chimá y Pueblo Nuevo.

“Esta sede, denominada Aureliano Buendía albergará 1.050 aprendices en la jornada de la mañana, tarde y noche. Tiene 12 ambientes de formación en áreas como cárnicos, lácteas, transformación de la madera, robótica y sistemas fotovoltáicos”, explicó el director general del SENA, Jorge Eduardo Londoño Ulloa

Según lo informado, la sede contemplaría espacios modernos y funcionales como laboratorios especializados, áreas administrativas, zonas verdes y escenarios deportivos, diseñados para fortalecer la integración de la comunidad educativa y dinamizar el desarrollo local.

Tras lo expuesto, el alcalde de Ciénaga de Oro, Córdoba, Alejandro Mejía, señaló que “un pasaje a Montería vale $60.000, ida y vuelta, muchos jóvenes no tenían. Hoy comienza una realidad de esta sede SENA en Ciénaga de Oro, para que los jóvenes tengan acceso a educarse y a superarse”.

Por su parte, las directivas del SENA resaltaron que “la nueva sede ‘Aureliano Buendía’ representa un avance estructural en el propósito de cerrar brechas educativas, fortalecer las economías locales y generar oportunidades reales para miles de personas en la región Caribe”.

La segunda fase de este proyecto se iniciaría el 28 de abril del presente año, según lo informado por el director general del SENA.

Durante su visita del presidente Petro, también se puso en marcha la línea de impulsión del acueducto Cereté – Ciénaga de Oro. En ese sentido, el gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta, expresó que en el municipio de Ciénaga de Oro se ejecutarían obras por el orden de los $120.000 millones.

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