“Aún hay tiempo para que trabajemos juntos”: gobernador de Córdoba al presidente Gustavo Petro

Montería

El gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta, se pronunció nuevamente a través de la red social X, luego de la visita del presidente Gustavo Petro, quien presidió la puesta en marcha de la primera fase del Sena en Ciénaga de Oro y el inicio de la obra que busca llevar agua potable a los municipios de Cereté y Ciénaga de Oro. La agenda del presidente se cumplió el pasado 8 de abril.

Tras lo expuesto, el gobernador Zuleta expresó agradecimiento al jefe de Estado y aseguró que “hoy demostramos con hechos que los problemas del pueblo no tienen colores, partidos, ni ideologías, solo requieren de voluntad para solucionarlos y garantizar que nuestros habitantes vivan mejor, y que quienes nos visiten vivan una gran experiencia”.

“No haré referencia a sus palabras, aunque reconozco que me hubiese gustado poder hablarle a mi pueblo, campesinos y jóvenes en su gran mayoría, y especialmente a los recicladores que llegaron de todo el país a celebrar el logro de poder tener acceso a cotizar salud y pensión y mantener su condición de régimen subsidiados, este beneficio debería ahora llegar también a nuestras colaboradores y colaboradoras del hogar, quienes en muchas ocasiones prefieren seguir en la informalidad por no perder los beneficios del régimen subsidiado”, agregó.

Asimismo, insistió en que “me hubiese gustado haber contado con el mismo presidente para el resto de nuestros 29 municipios, sin duda alguna si esto hubiese ocurrido, una planeación y articulación efectiva que llegará con inversión que transformara cada uno de nuestros municipios, Córdoba estuviese a otro nivel”.

Finalmente, dijo que a tres meses de finalizar el actual gobierno “aún hay tiempo de que trabajemos juntos, y tengamos una Córdoba más grande en oportunidades y bienestar”.

Según el gobernador, en Ciénaga de Oro se estarían adelantando obras que sumarían los $120.000 millones. Para la primera y segunda fase del Sena en Ciénaga de Oro se habrían destinado cerca de $63.000 millones, con la finalidad de beneficiar a jóvenes de los municipios de Ciénaga de Oro, Cereté, San Pelayo, Chinú, San Andrés de Sotavento, Sahagún, San Carlos, Chimá y Pueblo Nuevo.

La segunda fase del Sena sede Aureliano Buendía se pondría en marcha a partir del 28 de abril del presente año.