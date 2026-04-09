En la vía a la costa Caribe habían instalado un explosivo en una olla a presión y fue destruido

Yarumal- Antioquia

En la mañana de este jueves, la vía a la costa Caribe, a la altura de Yarumal, sector Paso Malo, estuvo cerrada por un explosivo que instalaron en la vía, lo que generó que el grupo especial EXDE del Ejército llegara al lugar para revisar la zona y desactivar el artefacto improvisado. En el mediodía fue habilitado ese corredor.

En el sitio, los uniformados expertos que inspeccionaron un paquete dejado en la orilla de la carretera en el Norte de Antioquia. En el sitio hallaron un artefacto explosivo improvisado armado dentro de una olla a presión para despistar a las autoridades. Al revisar el contenido, hallaron objetos como grapas metálicas, balines usados como metralla, cables eléctricos y otros elementos.

Al ser desactivado, el Ejército evitó que este detonara y generara afectación en la vía y posiblemente a las personas que transitan por este lugar. Al parecer, esta acción terrorista, sería responsabilidad de la guerrilla del ELN.

Aunque Caracol Radio recibió información de fuentes informadas de que detrás de este hecho estaría involucrado el frente 36 de las disidencias. De igual manera, es materia de investigación.