¿Sirve el empate de Junior ante Palmeiras? El Pulso del Fútbol, 9 de abril del 2026 00:00:00 46:50 Copiar Descargar Compartir Cerrar El código iframe se ha copiado en el portapapeles Facebook Twitter Linkedin WhatsApp Cerrar

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre la salida de Leonel Álvarez de Bucaramanga, tras un mutuo acuerdo entre las partes. César dijo: “Se va Leonel, la junta del Bucaramanga cree que es un técnico demasiado costoso para los resultados que estaba dando. Me dicen que había ciertas incomodidades en el vestuario”. Sobre el tema Steven agregó: “Pero qué esperaba la junta directiva, porque en la Copa Sudamericana el favorito era América sobre el Bucaramanga y al final quedó eliminado como era normal. No tenía una súper nómina y lo hubiera esperado”.

No olvide escuchar el audio del programa.

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