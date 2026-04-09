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09 abr 2026 Actualizado 20:48

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El Pulso del Fútbol, 9 de abril del 2026

El Pulso del Fútbol analiza la participación de los equipos colombianos en torneos Conmebol.

Junior y Palmeiras empataron 1-1 en el estadio Jaime Morón / Colprensa.

Junior y Palmeiras empataron 1-1 en el estadio Jaime Morón / Colprensa.

Junior y Palmeiras empataron 1-1 en el estadio Jaime Morón / Colprensa.
¿Sirve el empate de Junior ante Palmeiras? El Pulso del Fútbol, 9 de abril del 2026

¿Sirve el empate de Junior ante Palmeiras? El Pulso del Fútbol, 9 de abril del 2026

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En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre la salida de Leonel Álvarez de Bucaramanga, tras un mutuo acuerdo entre las partes. César dijo: “Se va Leonel, la junta del Bucaramanga cree que es un técnico demasiado costoso para los resultados que estaba dando. Me dicen que había ciertas incomodidades en el vestuario”. Sobre el tema Steven agregó: “Pero qué esperaba la junta directiva, porque en la Copa Sudamericana el favorito era América sobre el Bucaramanga y al final quedó eliminado como era normal. No tenía una súper nómina y lo hubiera esperado”.

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