Cooperativas podrán prestar a reportados en Datacrédito con nuevo modelo: Supersolidaria

Las cooperativas podrán otorgar crédito a personas reportadas en Datacrédito, en medio de un cambio impulsado por la Superintendencia de la Economía Solidaria que busca ampliar el acceso a financiación en un contexto de altas tasas de interés.

La medida introduce un giro en la forma de evaluar el riesgo crediticio, al permitir que las cooperativas prioricen la viabilidad de proyectos productivos sobre el historial financiero individual.

El eje de la iniciativa es un modelo de scoring alternativo para crédito asociativo, con el que se busca dejar de lado una evaluación centrada exclusivamente en el comportamiento financiero pasado de las personas.

En adelante, las cooperativas podrán analizar variables como la capacidad de generación de ingresos futuros, a partir de actividades productivas, flujos de caja proyectados o dinámicas económicas colectivas.

“Esto es un impulso a la base de la pirámide y la economía popular, pues el análisis deja de centrarse en el productor individual para trasladarse a la viabilidad integral del proyecto productivo asociativo”, explicó la superintendente de la Economía Solidaria, María José Navarro.

Foco en sectores excluidos del sistema financiero

La medida apunta directamente a poblaciones que han enfrentado mayores barreras para acceder a crédito formal. Según la entidad, cerca del 85% de los asociados a cooperativas de ahorro y crédito pertenece a los estratos 1, 2 y 3, sectores que han sido especialmente afectados por las restricciones del sistema financiero tradicional.

El nuevo enfoque también reconoce como sujeto de crédito a asociaciones, grupos productivos o unidades económicas compartidas, lo que amplía las posibilidades de acceso para iniciativas colectivas.

Más allá del historial crediticio

Desde la Superintendencia sostienen que la exclusión financiera no siempre responde a falta de capacidad de pago, sino a limitaciones en los modelos tradicionales de evaluación, que no logran captar la dinámica de quienes producen, emprenden o trabajan en colectivo.

En ese contexto, el modelo permite que las cooperativas valoren el potencial de ingresos futuros —como cosechas o ventas— y consideren el mismo proyecto productivo como garantía.

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El anuncio se da en un escenario marcado por el aumento de las tasas de interés, que ha reducido las opciones de financiamiento para amplios sectores de la población.

Con este nuevo esquema, la Superintendencia busca abrir una puerta para que personas reportadas en centrales de riesgo puedan acceder nuevamente a crédito, siempre que hagan parte de proyectos productivos viables.