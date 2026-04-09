Condenan a cómplice de doble homicidio en Ocaña, Norte de Santander. / Foto: Fiscalía.

Norte de Santander.

Un juez condenó a José Eduardo Quintero Ruiz por su participación como cómplice en un doble homicidio ocurrido el 29 de mayo de 2024 en Ocaña, Norte de Santander, donde las víctimas eran habitantes de calle.

La decisión se dio tras un preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación, entidad que presentó las pruebas que permitieron establecer la responsabilidad del hoy sentenciado en hechos que facilitaron la ejecución del crimen.

De acuerdo con la investigación, Quintero Ruiz realizó acciones posteriores al homicidio que contribuyeron a encubrir lo ocurrido.

“Tras la ejecución del hecho, facilitó el retiro de la placa de la motocicleta utilizada en el crimen”, indicó el ente acusador.

Por estos hechos, el juez le impuso una condena de 4 años y 3 meses de prisión por el delito de homicidio en calidad de cómplice.

Además, por decisión judicial, fue revocada la medida de detención domiciliaria que el condenado cumplía desde agosto de 2024, ordenando su traslado inmediato a un centro carcelario para que cumpla la pena impuesta.