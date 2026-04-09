Bloqueos frenan despachos desde la Terminal de Transportes de Cúcuta

Cúcuta.

Los bloqueos que se adelantan en diferentes vías del país, en el marco del paro nacional contra la actualización catastral, ya comienzan a impactar la operación de la Terminal de Transportes de Cúcuta, especialmente en las rutas hacia el interior del país.

Desde tempranas horas, algunos vehículos que habían salido con destino a ciudades como Bucaramanga, Pamplona y Bogotá quedaron detenidos en el sector de La Vuelta de las Adioses, donde se concentra uno de los cierres viales.

“Muy temprano en la mañana se despacharon algunos vehículos hacia esa región del país, pero en este momento se encuentran en el sitio del cierre”, explicó Jesús Mantilla, jefe operativo de la Central.

Ante esta situación, las empresas de transporte decidieron suspender nuevos despachos hasta tener claridad sobre la posibilidad de paso en la vía.

“No se han enviado más vehículos hasta tanto no haya información de un paso intermitente”, agregó.

La afectación es evidente si se compara con la operación habitual. En un día normal, entre 150 y 200 vehículos salen desde la terminal hacia esta zona del país, mientras que este jueves apenas se han registrado 27 despachos.

“Claramente hay una reducción en la operatividad desde la central de transporte hacia esos destinos”, señaló Mantilla.

El funcionario advirtió que, de mantenerse los bloqueos o convertirse en un paro indefinido, el impacto sería considerable tanto para la terminal como para las empresas transportadoras y los usuarios.

“Sería una afectación fuerte en el recaudo, para las empresas y también para los pasajeros que necesitan movilizarse”, indicó.