Bebé que nace en un avión: ¿Qué nacionalidad recibe? Esto dice la Ley

Bebé que nace en un avión: qué nacionalidad recibe según leyes y el espacio aéreo

Los nacimientos en aviones sí han ocurrido más veces de lo que parece, aunque estos sean extremadamente raros, pues varios registros internacionales señalan que, en casi 90 años, se han documentado poco más de 70 casos en vuelos comerciales, lo que evidencia lo inusual de esta situación.

Sin embargo, frente a esta situación surge una sobre cuál es la nacionalidad que le corresponde al bebé, pero esta respuesta depende de varios factores legales, principalmente del lugar donde ocurre el nacimiento y las leyes que aplican en ese momento.

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¿Qué nacionalidad tiene un niño que nace en un avión?

Principios clave: derecho de suelo y derecho de sangre

Para entender este tema, es necesario conocer dos conceptos jurídicos fundamentales como el ius soli y el ius sanguinis.

El ius soli (derecho de suelo)

Establece que una persona adquiere la nacionalidad del país donde nace. Por lo tanto, si el parto ocurre mientras el avión sobrevuela el territorio de un país que aplica este principio, el bebé podría obtener automáticamente esa ciudadanía.

El ius sanguinis (derecho de sangre)

Este determina que la nacionalidad se hereda de los padres, sin importar el lugar de nacimiento. Este modelo es común en varios países de Europa y Asia.

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Países que otorgan ciudadanía automática por nacimiento

Actualmente, hay más de 30 países que conceden la nacionalidad a cualquier persona nacida en su territorio sin restricciones adicionales. Entre ellos se encuentran naciones de América como Estados Unidos, Canadá, Brasil, Argentina y México, entre otros.

Esto significa que si el avión se encuentra dentro del espacio aéreo de uno de estos países en el momento del parto, el bebé podría ser reconocido como ciudadano de ese territorio bajo el principio de ius soli.

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¿Qué pasa si el nacimiento ocurre en pleno océano?

El escenario se complica cuando el nacimiento ocurre en aguas internacionales o en zonas donde no hay jurisdicción clara. En estos casos, entra en juego una norma adicional.

Los aviones tienen una nacionalidad asignada según el país donde están registrados. Esto quiere decir que la aeronave se rige por las leyes de ese Estado. Así, si el bebé no puede acceder a otra nacionalidad, podría aplicarse este criterio para evitar que quede sin ciudadanía.

Esta medida está respaldada por acuerdos internacionales que buscan prevenir la apatridia, es decir, que una persona no tenga ninguna nacionalidad.

Restricciones para muejres embarzadas en vuelos

Debido a los riesgos que implica un parto en eln aire, las areonlíneas suelen tener políticas estrictas para mujeres embarazadas. En general, se permite viajar hasta las 36 semanas de gestación, siemppre