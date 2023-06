¿Cuál es la nacionalidad de un bebé nacido en un avión?

Imagen de referencia de un bebé en un avión. Getty Images / Photo by Joel Sharpe

El nacimiento de un bebé en un avión es un hecho que no se presenta con regularidad, pues las aerolíneas suelen tener políticas muy estrictas que evitan que esto suceda.

Aunque hay algunas aerolíneas que no prohíben el viaje de mujeres que estén en las últimas semanas de gestación, hay otras que no dejan abordar a quienes tengan más de 36 semanas. Igualmente, están las que no venden tiquetes a mujeres que haya alcanzado la semana 28 de gestación, a menos que cuenten con autorización médica.

Aunque son pocos los casos presentados, la nacionalidad de los bebés nacidos en un vuelo puede depender de varios factores como la legislación de cada país, los tratados internacionales e incluso de la aerolínea en la que viajen.

¿Qué nacionalidad recibe un bebé nacido durante un vuelo?

En algunos casos, el bebé recibe la nacionalidad del espacio aéreo donde se encontraba el avión en el momento del parto. Para que esto ocurra, el país debe reconocer la ley de ‘derecho del suelo’.

Este es el caso de Estados Unidos, pues su legislación determina que, si un bebé nace en espacio aéreo estadounidense, recibirá de inmediato la nacionalidad americana.

Por su lado, gran parte de los países pertenecientes a la Unión Europea se rigen por el ‘derecho de sangre’, este prioriza la nacionalidad de los padres sobre el territorio en el que sucedió el nacimiento.

Por ejemplo, si el bebé nació en espacio aéreo francés, pero sus padres son colombianos, recibirá nacionalidad colombiana.

Ninguna de estas dos opciones, ‘derecho del suelo’ y ‘derecho de sangre’, prevalece sobre la otra, pues depende de la legislación de cada territorio.

Otro escenario es que, la legislación de países como Noruega contempla que los aviones registrados en sus territorios tienen su ‘nacionalidad’, de esta forma, sin importar el punto geográfico en el que suceda el nacimiento, el recién nacido recibirá la nacionalidad del país en el que está registrada la aeronave.

Otros escenarios

Aunque los casos expuestos anteriormente son los que más se aplican para otorgar la nacionalidad a un menor, hay otros casos aplicados con menor frecuencia.

1. Otorgarle una doble nacionalidad: la de los padres y la del país del que despega el avión o la del país de destino

2. Otorgarle la nacionalidad de los padres y la del país en el que está registrada la aerolínea.

¿Si un bebé nace en un avión puede volar gratis de por vida?

No hay ninguna legislación que obligue a las aerolíneas a dar tiquetes de por vida a un bebé nacido en sus aeronaves. Cada empresa es libre de tomar la decisión de regalar viajes gratis a los nacidos durante los vuelos.

Por ejemplo, en 2020 se conoció el caso de una mujer que dio a luz durante un vuelo que cubría la ruta entre El Cairo, Egipto, y Londres, Inglaterra. La aerolínea EgyptAir, que operaba el viaje, ofreció a la madre vuelos gratuitos de por vida para el recién nacido.