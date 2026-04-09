2.000 dosis de éxtasis y 5.500 ml de ketamina incautados en el peaje de Chinauta. (Foto: cortesía Policía Nacional)

La Policía Nacional en medio de un operativo de control sobre la vía Bogotá-Girardot, en el peaje de Chinauta, capturó a dos personas en flagrancia por los delitos de tráfico fabricación o porte de estupefacientes y tráfico de sustancias para el procesamiento de narcóticos.

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Según los uniformados, los capturados son una mujer y un hombre que se movilizaban en una camioneta, transportaban:

2.000 dosis de éxtasis, distribuidas en 20 bolsas plásticas con 100 pastillas cada una.

55 frascos de ketamina de 100ml cada uno, para un total de 5.500 ml.

“Este importante resultado demuestra el compromiso permanente de la Policía Nacional en la lucha frontal contra el narcotráfico en las vías del país. Con estos operativos evitamos que miles de dosis de droga lleguen a nuestros jóvenes y afecten la seguridad y convivencia ciudadana”, afirmó el coronel Jair Alonso Parra Archila, director de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional.

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El valor estimado de las sustancias incautadas asciende a 70 millones de pesos, los capturados y los elementos fueron puestos a disposición de la Fiscalía de Fusagasugá, donde deberán responder por los delitos imputados.