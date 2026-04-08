La cámara de comercio de Bucaramanga presentó el clúster de energía

Bucaramanga

El presidente ejecutivo de la cámara de comercio de Bucaramanga, Juan Carlos Rincón, confirmó la conformación del clúster de energía en el departamento con el que se buscará avanzar en temas como la transición energética y el desarrollo de nuevas tecnologías en el departamento.

“Hemos logrado conformar un comité estratégico y vamos a empezar a trabajar, así como lo hemos podido hacer en otros clústers, vamos a trabajar de manera muy especial con el sector de la energía. Y sí, con unos derroteros importantes, transición energética fundamental, temas relacionados con la cadena de valor, obsesión de todo clúster, temas también relacionados con nuevas posibilidades, energías más limpias y creería yo que de la mano de los empresarios saldrán una gran cantidad de temas y sobre todo proyectos”.

De acuerdo a lo indicado por Rincón, a corto plazo este clúster buscará entender los desafíos que tiene el sector y así poder avanzar en los proyectos que se puedan presentar para beneficio de los gremios y de la ciudadanía en general.

Del clúster estará a cargo la vicepresidencia de crecimiento y sostenibilidad de la cámara pero habrá un mánager que se encargará de apoyar la dirección de los proyectos que se presenten allí.