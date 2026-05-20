Así va la construcción del tercer carril en Floridablanca. No terminan los problemas de movilidad

Bucaramanga

La Alcaldía de Floridablanca informó que continúan las labores de fresado y pavimentación en el proyecto del Tercer Carril, una de las obras viales más importantes, con la que buscan mejorar la movilidad entre este municipio y Piedecuesta.

El secretario de infraestructura de Floridablanca, Gerson González Ortiz, explicó que actualmente se ejecuta la intervención de la primera franja vehicular que permitirá habilitar parte del nuevo carril en sentido Piedecuesta-Floridablanca.

“Iniciamos el fresado y la pavimentación de la primera franja vehicular que permitirá habilitar parte del nuevo Tercer Carril en sentido Piedecuesta–Floridablanca. Estamos trabajando en jornadas diurnas y nocturnas para entregar esta obra durante este año”, manifestó el funcionario.

De manera paralela, la Dirección de Tránsito y Transporte de Floridablanca - DTTF, mantiene operativos permanentes en el sector para regular el flujo vehicular y facilitar el ingreso seguro al municipio mientras avanzan las obras.

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El director de la DTTF, Jahir Castellanos Prada, aseguró que también se reforzaron los controles frente a conductas que ponen en riesgo la seguridad vial, especialmente el tránsito indebido de motociclistas por zonas peatonales y el incumplimiento de la medida de pico y placa.

“Hemos identificado maniobras peligrosas y conductas irresponsables, como motociclistas circulando por el andén, hecho que recientemente provocó la caída de un conductor a un barranco. También insistimos en el cumplimiento del pico y placa, una medida creada para reducir la congestión, mientras avanzan las obras”, señaló.

Desde la administración municipal reiteran el llamado a los conductores y demás usuarios viales para respetar la señalización, cumplir las normas de tránsito y programar sus desplazamientos mientras continúan las intervenciones del Tercer Carril, proyecto con el que se busca mejorar la movilidad y la conectividad en el área metropolitana de Bucaramanga.