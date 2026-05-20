Dado de alta paciente que fue víctima de araña

Bucaramanga

Luego de que al Hospital Universitario de Santander fuera trasladado un joven de 21 años que sufrió una mordedura de araña en Los Santos y que requiriera un suero anti-arácnido que fue traído desde México, desde el centro médico confirmaron que el hombre fue dado de alta tras superar el impase de salud.

El joven paciente que estaba en el Hospital Universitario de Santander indicó que “recién llegué, la atención fue muy buena, fue muy rápida, me pasaron directamente a a sala, me pasaron directamente a camilla, atendieron lo que yo necesitaba. Al principio fue supercomplicado porque no teníamos el antídoto acá en el país, pero llegó rapidísimo”.

El doctor Orlando Quintero, subgerente médico del HUS, agregó que la traída de este suero al país fue gracias a una acción humanitaria entre los dos países y además de la reacción pronta de los médicos del hospital que hicieron la búsqueda de este medicamento requerido para salvarle la vida al joven.

Mientras tanto, el papá del joven aseguró que tuvieron que recorrer varios centros médicos buscando una solución para el hombre de salud que le había generado esta mordedura de araña y que fue solo en el HUS que se dieron cuenta de las necesidades.

“El puesto de salud de Los Santos fue el primero que lo atendió, de ahí pues nosotros lo trajimos aquí al batallón, en el batallón hicieron lo mismo, le aplicaron lo que médicamente ellos tenían conocimiento y al ver que no evolucionaba, pues lo trajeron aquí al hospital universitario donde trataron también de mitigarle el dolor y los síntomas que tenía. Pero se dieron de cuenta que sin el antídoto era difícil quitarle los síntomas”, agregó el papá del joven.