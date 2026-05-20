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20 may 2026 Actualizado 10:56

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Bucaramanga

Condenado autor de homicidio de policía en Barrancabermeja

Santiago Alberto López Joya suscribió un acuerdo con la fiscalía general de la Nación; pagará una condena de 20 años de prisión.

Condenado autor de homicidio de policía en Barrancabermeja.

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La Fiscalía General de la Nación confirmó que uno de los hombres responsables del homicidio del patrullero Hammer Giuseppe Martínez Sarmiento en Barrancabermeja cuando le iban a hurtar una cadena estando de vacaciones, fue condenado a 20 años de prisión.

Según el ente, el hombre identificado como Santiago Alberto López, suscribió un acuerdo con la Fiscalía General de la Nación y un juez de control de garantías le impuso la condena a este hombre.

“Los hechos que motivaron la decisión judicial ocurrieron el pasado 10 de enero en el barrio Internacional del municipio de Barrancabermeja. Hasta allí llegó el sentenciado, junto a otras personas quienes se movilizaban en moto”, indicó la Fiscalía en un comunicado.

Desde la alcaldía de Barrancabermeja habían ofrecido una recompensa de hasta 15 millones de pesos por la captura de los responsables de este hecho, que posteriormente se dieron una en Bucaramanga y la otra en Ocaña, Norte de Santander.

Laura Basto Contreras

Laura Basto Contreras

"Comunicadora social - periodista egresada de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, actualmente cursando...

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