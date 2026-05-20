Nuevo radar del Picacho fortalece seguridad aérea en Santander

Bucaramanga

El presidente Gustavo Petro hizo un recorrido por el aeropuerto Palonegro que presta servicios para Bucaramanga y verificó el funcionamiento de una moderna estación de radar para el control de tránsito aéreo que está en el sector del Picacho.

Según indicaron desde la Aeronáutica Civil, esta infraestructura hace parte de un sistema integral que sirve para posicionar al país como referente en América Latina en el uso de tecnologías de alta calidad para la gestión del espacio aéreo.

La inversión fue superior a los 42 mil millones de pesos y fue desarrollado por la compañía Thales junto a GyC (Ingenieria y Telemática) y con esto se ayudará a optimizar la vigilancia desde la Terminal de Maniobras en Bucaramanga. A esto, se incorporan radares de Thales, primario 3D STAR NG, secundario RSM NG, ambos de nueva generación y sistema satelital ADS-B independiente que incrementan la precisión en el seguimiento de aeronaves en tiempo real.

“El país da un paso firme en la modernización de su infraestructura aeronáutica. Este radar no solo mejora la seguridad operacional en el nororiente colombiano, sino que también fortalece nuestra capacidad de vigilancia y control del espacio aéreo con tecnología de última generación al servicio de todos los colombianos”, afirmó Luis Alfonso Martínez Chimenty, director general de la Aeronáutica Civil.

De acuerdo a las autoridades, son varios los beneficios para la región y para el país en general con la puesta en funcionamiento de este radar pues se permitirá la detección de aeronaves cooperativas y no cooperativas, además se están incorporando altos estándares de ciberseguridad que protegen la integridad de los datos frente a amenazas digitales, cumpliendo las regulaciones de la OACI (Organización de Aviación Civil Internacional).