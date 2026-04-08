Sucre consolida su crecimiento turístico con cifras históricas de visitantes

Sincelejo

El departamento de Sucre cerró un periodo reciente con un balance positivo en materia de turismo, registrando cifras que igualan los picos históricos alcanzados durante la temporada alta de enero. Así lo informó Tatiana Niebles, jefe de la Oficina de Turismo y Cultura de la Gobernación de Sucre.

De acuerdo con el reporte oficial, el Golfo de Morrosquillo, principal destino turístico del departamento, cuenta con una capacidad instalada de 100.000 camas distribuidas en tres municipios. La Semana Santa, periodo evaluado, registró una ocupación hotelera entre el 35 y el 40 %, lo que representó un flujo estimado de entre 35.000 y 40.000 visitantes hospedados.

El mayor pico de ocupación se presentó hacia el jueves y viernes santo, cuando la capacidad hotelera alcanzó cerca del 80 %, equivalente a entre 78.000 y 80.000 turistas. Esta cifra superó la capacidad de carga estimada de 50.000 personas, lo que evidencia el creciente interés por el destino.

Posteriormente, la afluencia comenzó a descender de manera gradual. El sábado se registró una ocupación entre 45.000 y 50.000 personas, mientras que el domingo se contabilizaron alrededor de 20.000 visitantes con pernoctación. A este balance se suman los pasadías, que aportaron aproximadamente 20.000 personas adicionales durante el fin de semana, quienes disfrutaron de las playas sin hospedarse en el destino.

Según la Gobernación, el total de visitantes entre pernoctaciones y pasadías osciló entre 100.000 y 120.000 turistas, lo que ratifica a Sucre como uno de los territorios con mayor dinamismo turístico en la región Caribe.

“Sucre sigue demostrando que es un destino que enamora a los colombianos. Estas cifras nos llenan de orgullo y nos comprometen a seguir fortaleciendo una oferta turística de calidad, segura y sostenible”, afirmó Tatiana Niebles.

El Gobierno departamental destacó que estos resultados impulsan el desarrollo económico local y refuerzan la importancia de continuar promoviendo el turismo responsable como eje estratégico para el crecimiento del territorio.