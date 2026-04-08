Standard & Poor’s rebajó calificación de Colombia de BB a BB- por desajuste fiscal: qué implica

La calificadora de riesgo Standard & Poor’s rebajó la calificación del país de BB a BB- y mantuvo la perspectiva estable debido a los desequilibrios fiscales, es decir, la “limitada flexibilidad fiscal, su elevada carga de deuda, su débil posición externa y su moderado PIB per cápita”.

A esta entidad le preocupa que la política fiscal del país se ha vuelto menos predecible, como lo demostró la decisión del Gobierno de Gustavo Petro de suspender la regla fiscal del país el año pasado.

(Puede leer: Responde abogada de empresario por polémica devolución de Isla Fiesta: siempre ha pagado arriendo)

“La política fiscal procíclica está contribuyendo marginalmente al empleo, el consumo y el crecimiento económico, pero las expectativas de inflación han aumentado, el déficit por cuenta corriente se ha ampliado y la deuda externa ha crecido”, señaló la calificadora de riesgo.

En este mismo sentido, argumentó que el elevado gasto público primario, las altas tasas de interés y la recaudación de ingresos inferior a la esperada han generado grandes déficits desde 2024.

Además, “el desajuste fiscal y otras políticas económicas han creado expectativas de mayor inflación, lo que ha llevado al banco central colombiano a endurecer su política monetaria”, resaltó el informe.

En un escenario desfavorable para el país, la calificadora estimó que podría rebajar la calificación en los próximos 6 a 18 meses si los déficits fiscales superiores a los previstos generan salidas externas persistentemente elevadas y hay un aumento de la deuda externa.

(Le interesa: “El mercado se repite”: la recomendación del economista Alejandro Cardona para crear riqueza)

Pero también afirmó que podrían rebajar la calificación de Colombia si la credibilidad del banco central se debilita y disminuye su capacidad para implementar la política monetaria.

Por el lado optimista, S&P afirmó que podría elevar nuestra calificación en los próximos meses si el Gobierno lleva a cabo una consolidación fiscal que reduzca los déficits fiscales y estabilice, e incluso reduzca, la deuda de Colombia.

El escenario político

Entre tanto, la calificadora señaló que el entorno político no ha favorecido reformas tributarias significativas, lo que no le ha ayudado a equilibrar las finanzas al país.

“Los presupuestos fiscales de los últimos dos años se han decretado o aprobado asumiendo ingresos provenientes de reformas tributarias que el Congreso posteriormente rechazó”, se lee en el reporte de la calificadora.

(Además: Millonaria multa a Rappi por entregas fallidas y falsas promesas del servicio ‘Turbo’)

En línea con esto, S&P espera que un entorno político más predecible ayude a estabilizar las expectativas de inflación y a reducir las tasas de interés a corto y largo plazo, contribuiría a impulsar la inversión.

Así le impacta esta decisión

David Velandia, director de investigaciones de Credicorp Capital, aseguró que esta decisión llegó en un momento inesperado por el ambiente político de este año.

Por tanto, afirmó que “los mercados podrían reaccionar de manera algo negativa, porque no se esperaba en este momento del año este recorte de la calificación”.

Es decir, que el país se vuelve más “riesgoso” para invertir y por tanto la tasas a la que se financia el país podría salir más costosa y por ende terminaría impactando a los ciudadanos que desean adquirir un crédito por las tasas más altas.