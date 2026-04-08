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08 abr 2026 Actualizado 01:09

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Barranquilla

Sectores de Barranquilla, Sabanalarga y Luruaco estarán sin luz este miércoles, 8 de abril

La empresa Air-e Intervenida realizará trabajos eléctricos. Conozca la programación de la suspensión del servicio de energía.

Cortes de energía - Air-e

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Efraín

Barranquilla

La empresa Air-e Intervenida dio a conocer que este miércoles, 8 de abril realizará diferentes trabajos eléctricos que afectará el servicio de energía en zonas de Barranquilla, Sabanalarga y Luruaco.

¿Dónde no habrá luz en Barranquilla?

Para el caso de Barranquilla, se cambiará una cruceta en la carrera 42H con la calle 90, en el barrio La Cumbre, entre las 7:00 de la mañana y las 12:00 del mediodía.

Sin luz en Sabanalarga y Luruaco:

Los trabajos se llevarán a cabo entre las 8:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde. Durante las obras estarán sin servicio de energía los usuarios de la carrera 19 con la calle 9, en el barrio Santander; calles 20B a la 25A, entre carreras 1A y 2, en los barrios La Florida y Las Colinas.

Mientras tanto, en la carrera 7 con la calle 14, en el corregimiento de Arroyo de Piedra, en zona rural de Luruaco, se adelantarán adecuaciones menores entre las 8:30 de la mañana y las 4:00 de la tarde.

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