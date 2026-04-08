Roa aseguró haber tenido intención de comparecer a audiencia de imputación por campaña Petro

Caracol Radio conoció en primicia que el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, aseguró que siempre estuvo dispuesto a comparecer a la audiencia de imputación de cargos por el delito de violación de datos electorales.

Cabe recordar que la audiencia programada para este 8 de abril ante el Juzgado 38 penal municipal de control de garantías volvió a ser aplazada luego de que Roa no se conectara. La sesión debía realizarse de manera virtual a partir de las 9:00 de la mañana y fue cancelada hacia las 9:35.

Sin embargo, este medio conoció que el exgerente de la campaña Petro Presidente había solicitado que se postergara por una hora el inicio de la imputación de hoy. No obstante, el juez decidió devolver la carpeta y la audiencia se reprogramará.

Cabe recordar que esta es la segunda vez que se suspende la audiencia, pues la anterior había sido fijada para el 12 de marzo y, para ese momento, la defensa pidió aplazarla para preparar su intervención.

La Fiscalía busca formular cargos por la posible violación de los topes electorales, pues la investigación está relacionada con la investigación por presuntas irregularidades en la financiación de la campaña presidencial del presidente Gustavo Petro en 2022, de la cual Roa fue gerente.

Este expediente se suma a otro proceso que enfrenta Roa por tráfico de influencias.

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